Джо Байден: Произойдет то, к чему мы не стремимся – американские войска будут сражаться с российскими войсками

Президент США призвал одобрить запрос, включающий более 60 млрд долларов на финансирование помощи Украине.

Президент США Джо Байден призвал Конгресс одобрить запрос, включающий более 60 млрд долларов на финансирование помощи Украине.

"Конгресс должен утвердить дополнительное финансирование для Украины. Меня шокирует, что мы дошли до этого времени и республиканцы отказываются его утверждать", - подчеркнул он в обращении.

Байден отметил, что российские оккупанты продолжают совершать военные преступления, а украинский народ защищается уже почти два года. По его словам, США должны гордиться, что помогают Украине добиться успеха.

"Если Путин захватит Украину, он на ней не остановится. Важно смотреть на это в долгосрочной перспективе. Он продолжит наступление, и четко об этом говорил. Он нападет на союзника НАТО, а мы как член НАТО обязаны защищать каждый сантиметр территории Альянса , и произойдет то, к чему мы не стремимся и чего сейчас нет – американские войска, которые будут сражаться с российскими войсками", - добавил он.

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