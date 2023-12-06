Высший совет правосудия завершил распределение дисциплинарных жалоб на судей

Всего с 1 ноября 2023 распределено 14 454 жалобы по дисциплинарному проступку судьи.

В Высшем совете правосудия завершилось распределение дисциплинарных жалоб на судей. Об этом говорится на сайте ВСП.

Как известно, с 1 ноября 2023 года было возобновлено распределение между членами Совета жалоб по дисциплинарному проступку судьи и жалобам на решение о привлечении к дисциплинарной ответственности судьи или прокурора.

Отмечается, что всего с 1 ноября распределено 14 454 жалобы по дисциплинарному проступку судьи.

По данным ВСП, с момента возобновления автораспределения – с 1 ноября по 6 декабря распределено 13443 старых дела, дисциплинарное производство по которым не завершено предварительным составом Совета и жалоб, поступивших с 5 августа 2021 года по 31 октября 2023 года. Из них за текущую неделю – 1485.

С 1 ноября по 6 декабря также распределено 1011 новых дел, поступивших с 1 ноября 2023, из них за текущую неделю - 244.

Напомним, что Высший совет правосудия определил, как будет распределять и рассматривать жалобы на судей.

Также ВСП определил критерии приоритетности рассмотрения дисциплинарных жалоб.

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