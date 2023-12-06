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  1. Суд інфо

Вища рада правосуддя завершила розподіл дисциплінарних скарг на суддів

19:17, 6 грудня 2023
Всього з 1 листопада 2023 року розподілено 14 454 скарги щодо дисциплінарного проступку судді.
Вища рада правосуддя завершила розподіл дисциплінарних скарг на суддів
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У Вищій раді правосуддя завершився розподіл  дисциплінарних скарг на суддів. Про це йдеться на сайті ВРП.

Як відомо, з 1 листопада 2023 року був відновлений розподіл між членами Ради скарг щодо дисциплінарного проступку судді та скарг на рішення про притягнення до дисциплінарної відповідальності судді чи прокурора.

Зазначається, що всього з 1 листопада розподілено  14 454 скарги щодо дисциплінарного проступку судді.

За даними ВРП, від моменту відновлення авторозподілу – з 1-го листопада по 6-е грудня розподілено 13443 старі справи, дисциплінарне провадження в яких не завершено попереднім складом Ради та скарг, які надійшли з 5 серпня 2021 року до 31 жовтня 2023 року. З них за поточний тиждень – 1485.

З 1 листопада по 6 грудня також розподілено 1011 нових справ, що надійшли з 1 листопада 2023 року, з них за поточний тиждень – 244.

Раніше ми писали, що Вища рада правосуддя визначила, як буде розподіляти та розглядати скарги на суддів. 

Також ВРП визначила критерії пріоритетності розгляду дисциплінарних скарг. 

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