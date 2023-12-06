Суди Донецької та Луганської областей отримають 5 суддів

ВККС провела конкурс для судів із зони бойових дій.

Фото: ВККС

Вища кваліфікаційна комісія суддів України провела конкурс для судів із зони бойових дій.

Як повідомляється, ухвалено рішення про затвердження рейтингу учасників конкурсу на зайняття 7 вакантних посад суддів місцевих загальних судів Донецької та Луганської областей для кандидатів на посаду судді, які відповідають вимогам абзацу сьомого пункту 13 розділу ІІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про Вищу раду правосуддя», оголошеного рішенням Комісії від 05 серпня 2019 року № 146/зп-19.

Із рейтингом учасників конкурсу можна ознайомитися далі:

Раніше ми писали, що ВККС провела конкурс на 35 вакантних посад суддів для кандидатів, які чекають призначення з 2016 року.

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