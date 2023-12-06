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При проведенні досліджень експерт використав висновок іншої експертизи, яка стороною обвинувачення не надавалася суду для дослідження, - що вирішив Верховний Суд.

Якщо представник вчинив правочин не в інтересах довірителя, а у власних, то це є підставою для визнання такого правочину недійсним, - Верховний Суд

У такому випадку довіритель не повинен доводити, що цей правочин вчинено не в його інтересах, збитковість правочину, недобросовісність чи нерозумність своїх дій.

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  1. Суд інфо

Ще 23 кандидати на посади суддів місцевих судів отримають суди

18:40, 6 грудня 2023
ВККС провела конкурс на 35 вакантних посад суддів для кандидатів, які чекають призначення з 2016 року.
Ще 23 кандидати на посади суддів місцевих судів отримають суди
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Вища кваліфікаційна комісія суддів провела конкурс на 35 вакантних посад суддів для кандидатів, які чекають призначення з 2016 року. Про це йдеться на сайті ВККС. 

Зазначається, що 6 грудня Комісією суддів ухвалено рішення про затвердження рейтингу учасників конкурсу на зайняття 35 вакантних посад суддів місцевих судів для кандидатів на посаду судді, які відповідають вимогам абзацу третього пункту 13 розділу ІІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про Вищу раду правосуддя» та набрали більше 75 відсотків максимально можливого бала кваліфікаційного іспиту, складеного до набрання чинності Законом України «Про судоустрій і статус суддів» від 02 червня 2016 року № 1402-VIII, оголошеного 05 серпня 2019 року № 145/зп-19.

Раніше ми писали, що кандидати на посади суддів з резерву застерегли щодо закликів припинити конкурс до судів.

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