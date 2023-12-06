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Еще 23 кандидата на должности судей местных судов получат суды

18:40, 6 декабря 2023
ВККС провела конкурс на 35 вакантных должностей судей для кандидатов, ожидающих назначения с 2016 года.
Еще 23 кандидата на должности судей местных судов получат суды
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Вища кваліфікаційна комісія суддів провела конкурс на 35 вакантних посад суддів для кандидатів, які чекають призначення з 2016 року. Про це йдеться на сайті ВККС. 

Зазначається, що 6 грудня Комісією суддів ухвалено рішення про затвердження рейтингу учасників конкурсу на зайняття 35 вакантних посад суддів місцевих судів для кандидатів на посаду судді, які відповідають вимогам абзацу третього пункту 13 розділу ІІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про Вищу раду правосуддя» та набрали більше 75 відсотків максимально можливого бала кваліфікаційного іспиту, складеного до набрання чинності Законом України «Про судоустрій і статус суддів» від 02 червня 2016 року № 1402-VIII, оголошеного 05 серпня 2019 року № 145/зп-19.

Раніше ми писали, що кандидати на посади суддів з резерву застерегли щодо закликів припинити конкурс до судів.

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