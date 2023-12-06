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  1. В Украине

Убили за «Слава Украине»: в Киеве открыли памятник расстрелянному Герою Мациевскому, фото

23:21, 6 декабря 2023
Памятник Герою Украины Александру Мациевскому появился на территории Национального историко-архитектурного музея «Киевская крепость».
Убили за «Слава Украине»: в Киеве открыли памятник расстрелянному Герою Мациевскому, фото
Источник фото: Укринформ
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Сегодня, в День Вооруженных сил Украины, в Киеве на территории Национального историко-архитектурного музея "Киевская крепость" состоялось торжественное открытие памятника Герою Украины Александру Мациевскому, которого в плену расстреляли российские военные из-за его слов "Слава Украине". Об этом сообщает Укринформ.

"Мы очень спешили, чтобы именно на эту дату открыть. Очень гордимся тем, что именно у нас открыли Символ несокрушимости. Это очень важно! Музей посещает очень много людей, среди которых военные, студенты, дети, пожилые люди. Очень важно, чтобы мы помнили, какой ценой дается нам эта победа", - отметила генеральный директор НИАМ "Киевская крепость" Оксана Новикова-Вигран.

На церемонии открытия присутствовали родственники погибшего героя: мать Прасковья Мациевская-Демчук и жена Юлия Мациевская.

Авторы памятника рассказали, что работали над проектом более двух месяцев. Чтобы создать достоверную скульптуру, они использовали пластилин, глину, силикон и компьютерные технологии. Художник-скульптор Олег Цьось отметил, что им важно было передать взгляд героя.

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