Будут судить чиновника «Киевводоканала» и подрядчика за хищения 1,7 млн гривен на закупке насосов

Руководителя ЧАО «Киевводоканал» и руководителя коммерческой фирмы уличили в завышении цен при закупвиле насосов, что привело к миллионным убыткам.

Источник фото: Киевская городская прокуратура

Киевская городская прокуратура сообщила, что уже направила в суд обвинительный акт в отношении руководителя ЧАО «Киевводоканал» и руководителя коммерческой фирмы из-за возможного хищения более 1,7 миллионов гривен при закупке насосов.

В ходе предварительного расследования установлено, что Киевводоканал проводил тендер на приобретение глубинных насосов. В своих замахах на присвоение денег должностные лица предприятия привлекли руководителя подконтрольной компании и заключили с ним соглашение о поставке глубинных насосов по значительно завышенным ценам по сравнению с рыночными.

Согласно материалам расследования, разницу в стоимости, превышающую 1,7 млн гривен, участники схемы распределили между собой. В ходе проведенных обысков правоохранители изъяли документы о поставках, записи, мобильные телефоны и расчетные документы.

Обвинительный акт в отношении одного из должностных лиц ЧАО «Киевводоканал» и подрядчика уже направлено в суд. Второй участников преступной схемы, чиновник ЧАО «Киевводоканал», разыскивается, а материалы по нему отделены для дальнейшего расследования.

По этой статье Уголовного кодекса предусмотрено до 20 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, а также конфискацию имущества.

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