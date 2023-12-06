В ГУР подтвердили ликвидацию экс-депутата-предателя Ильи Кивы

Представитель ГУР Андрей Юсов подтвердил ликвидацию коллаборанта Кивы в рф: Такая судьба ждет всех предателей.

В россии ликвидировали экс-депутата-изменника от запрещенной ОПЗЖ Илью Киву. Информацию подтвердил представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов.

"Такая судьба будет ждать всех предателей Украины", - сказал он в эфире ICTV.

Пропагандисты пишут, что тело коллаборанта лежало на снегу в крови на территории парковой зоны гостиницы в с. Супонево.

Как сообщается в украинских СМИ, ликвидация Кивы – это спецоперация СБУ.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.