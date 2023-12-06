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Новые правила исчисления сроков досудебного расследования - стала известна финальная версия Комитета об отмене правок Лозового

Изменения предусматривают, что новые правила будут применяться ко всем уголовным производствам, досудебное расследование или судебное разбирательство которых не завершено до дня вступления в силу Закона об отмене правок Лозового, то есть до 1 января 2024 года.

Кабмин отменил Положение о Единой базе данных электронных адресов госорганов

Положение о Единой базе данных электронных адресов, номеров факсов (телефаксов) субъектов властных полномочий теряет силу, - Правительство.

Залог можно будет вносить на специальный счет Верховного Суда, - Кабмин одобрил изменения

Правительство дополнило Верховным Судом перечень субъектов, которым можно вносить средства на специальный счет в случае применения залога в качестве меры пресечения.

Кабмин одобрил законопроект о добропорядочном лоббировании, - общественные активисты не будут подпадать под определение лоббистов

Деятельность общественных активистов будет называться адвокацией, а не лоббированием.

Конкурсы в суды первой инстанции продолжатся, но по новым правилам, - Комитет частично поддержал предложения Посольств США и ЕС

Повторное квалифоценивание судей Комитет не поддержал, но для конкурсантов в суды новости не столь положительны.

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На Софийской площади в Киеве засияла главная новогодняя елка, фото

17:43, 6 декабря 2023
Рядом с елкой организована фотозона в виде сердца, посвященная ВСУ.
На Софийской площади в Киеве засияла главная новогодняя елка, фото
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На Софийской площади в Киеве традиционно зажгли главную елку страны. Как и в прошлом году, это сделали в День святого Николая. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко, присутствовавший на церемонии.

Она искусственная высотой 12 метров, а наверху большой трезубец. За последние два года ее устанавливают на средства меценатов.

"Наша елка, как и в прошлом году, - искусственная, высотой 12 метров. Ее установили и украсили за средства меценатов. Тема локации - "Храбрые сердца", посвященная нашим защитникам и защитницам. Новогоднее дерево украшают игрушки в форме голубых и желтых. верхушке Герб Украины - символ нашей государственности, национального достоинства и силы", - сообщил Кличко.

Рядом с елкой организована фотозона в виде сердца, посвященная ВСУ.

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