На Софийской площади в Киеве засияла главная новогодняя елка, фото

Рядом с елкой организована фотозона в виде сердца, посвященная ВСУ.

На Софийской площади в Киеве традиционно зажгли главную елку страны. Как и в прошлом году, это сделали в День святого Николая. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко, присутствовавший на церемонии.

Она искусственная высотой 12 метров, а наверху большой трезубец. За последние два года ее устанавливают на средства меценатов.

"Наша елка, как и в прошлом году, - искусственная, высотой 12 метров. Ее установили и украсили за средства меценатов. Тема локации - "Храбрые сердца", посвященная нашим защитникам и защитницам. Новогоднее дерево украшают игрушки в форме голубых и желтых. верхушке Герб Украины - символ нашей государственности, национального достоинства и силы", - сообщил Кличко.

Рядом с елкой организована фотозона в виде сердца, посвященная ВСУ.

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