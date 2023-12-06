На Софійській площі у Києві засяяла головна новорічна ялинка, фото

Поруч із ялинкою організовано фотозону у вигляді серця, присвячену ЗСУ.

Фото: Віталій Кличко

На Софійській площі у Києві традиційно засвітили головну ялинку країни. Як і минулого року, це зробили у День святого Миколая. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко, який був присутній на церемонії.

Вона штучна заввишки 12 метрів, а нагорі — великий тризуб. За останні два роки її встановлюють за кошти меценатів.

"Наша ялинка, як і минулого року, - штучна, заввишки 12 метрів. Її встановили і прикрасили за кошти меценатів. Тема локації − «Хоробрі серця», присвячена нашим захисникам і захисницям. Новорічне дерево прикрашають іграшки у формі блакитних та жовтих сердець. На верхівці Герб України - символ нашої державності, національної гідності та сили", - повідомив Кличко.

Поруч із ялинкою організовано фотозону у вигляді серця, присвячену ЗСУ.

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