Більшість країн ЄС відмовилися від плану фінансування України замороженими активами рф

У ЄС виникла суперечка щодо плану фінансування України із заморожених російських активів.

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Країни Європейського Союзу відмовилися від плану використання прибутків від російських активів, що були заморожені після початку війни рф, для підтримки відновлення пошкодженої війною України, – повідомляє Politico.

Декілька послів з 27 урядів ЄС заявили, що ця ідея, запропонована Іспанією, що очолює головування ЄС, не надасть Україні термінової допомоги, яка їй потрібна. Натомість вона може порушити зобов'язання ЄС надавати підтримку Києву.

З моменту заморожування активів на суму приблизно 300 мільярдів доларів, офіційні особи ЄС шукали способи їх використання. Але цей план викликав скептицизм у деяких урядів, зокрема Франції та Німеччини, а також у Європейського центрального банку, який боїться, що це може спричинити нестабільність євро.

Критика прозвучала на зустрічі представників ЄС у вівторок увечері. За пропозицією Іспанії, отриманою POLITICO і обговореною на зустрічі, Мадрид оцінив, що прибутки від резервів російського центрального банку, заморожених у країнах ЄС, можуть принести Києву від 15 до 17 мільярдів євро до 2027 року.

Чиновники, які говорили з Politico анонімно, повідомили, що декілька країн стверджували, що іспанська пропозиція не відповідає пріоритетам ЄС з підтримки України, оскільки не вирішує термінової потреби Києва у фінансовій допомозі. Також були сумніви стосовно джерела цифр, які надав Мадрид.

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