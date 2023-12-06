Большинство стран ЕС отказались от плана финансирования Украины замороженными активами рф

В ЕС возник спор относительно плана финансирования Украины из замороженных российских активов.

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Страны Европейского Союза отказались от плана использования доходов от российских активов, которые были заморожены после начала войны в рф, для поддержки восстановления поврежденной войной Украины, - сообщает Politico.

Несколько послов из 27 правительств ЕС заявили, что эта идея, предложенная Испанией, возглавляющей председательство ЕС, не предоставит Украине срочной помощи, которая ей нужна. Вместо этого она может нарушить обязательства ЕС оказывать поддержку Киеву.

С момента замораживания активов на сумму примерно 300 миллиардов долларов, официальные лица ЕС искали способы их использования. Но этот план вызвал скептицизм у некоторых правительств, в частности Франции и Германии, а также у Европейского центрального банка, который боится, что это может вызвать нестабильность евро.

Критика прозвучала на встрече представителей ЕС во вторник вечером. По предложению Испании, полученному Politico и обсужденному на встрече, Мадрид оценил, что доходы от резервов российского центрального банка, замороженных в странах ЕС, могут принести Киеву от 15 до 17 миллиардов евро к 2027 году.

Чиновники, которые говорили с POLITICO анонимно, сообщили, что несколько стран утверждали, что испанское предложение не соответствует приоритетам ЕС по поддержке Украины, поскольку не решает срочной потребности Киева в финансовой помощи. Также были сомнения относительно источника цифр, которые предоставил Мадрид.

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