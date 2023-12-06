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  1. В Украине

Нидерланды выделили 9 миллионов евро на судебную систему Украины

17:18, 6 декабря 2023
Отмечается, что деньги выделили для возможности страны расследовать и привлекать к ответственности за международные преступления.
Нидерланды выделили 9 миллионов евро на судебную систему Украины
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Уряд Нідерландів ухвалив рішення про виділення 9 млн євро для України. Зазначається, що кошти підуть на підтримку спроможності України розслідувати та притягати до відповідальності за міжнародні злочини. Про це заявила міністр закордонних справ Нідерландів Ханке Брейнс Слот на спільній пресконференції з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою у Києві.

"Нагально необхідною є підтримка власних спроможностей України розслідувати і притягати до відповідальності за міжнародні злочини. Тому ми запропонували спроможності і тренування генеральному прокуророві та судовій системі України. Задля цього уряд Нідерландів виділив 9 млн євро у 2024 році", – сказала вона.

Очільниця МЗС додала, що додатково пообіцяла 8 млн євро на Європейську консультативну місію, спрямовану на розбудову потужностей у звільнених регіонах України.

Ця допомога посилить підрозділи поліції і відновить верховенство права в цих регіонах. 

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