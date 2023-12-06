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В Подмосковье нашли мертвым экс-нардепа-предателя Илью Киву, – СМИ

17:02, 6 декабря 2023
Тело бывшего депутата Ильи Кивы найдено в Подмосковье , больше подробностей нет.
В Подмосковье нашли мертвым экс-нардепа-предателя Илью Киву, – СМИ
Источник фото: glavnoe
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В россии нашли мертвым 46-летнего бывшего украинского депутата-предателя Украины от запрещенной ОПЗЖ Илью Киву. Его тело было обнаружено в доме в  подмосковном Одинцово. Российские СМИ, в частности, РЕН ТВ, сообщают об этом со ссылкой на собственные источники.

На месте работают экстренные службы.

"...найден мертвым известный украинский политик Илья Кива. Тело бывшего депутата Верховной рады обнаружили в коттеджном поселке... На месте уже работают полицейские", - пишут росСМИ.

По другой информации Корабелов.ИНФО, окровавленное тело Кивы нашли лежащим на снегу на территории парковой зоны отеля "Величъ Country Club" в селе Супонево.

"По нашей информации, на правом виске была резаная рана, на левой части лица - гематома", - говорится в сообщении.

Более детальной информации пока нет, как и официального подтверждения его смерти.

Илья Кива 30 января 2022 года покинул Украину и переехал в Аликанте (Испания), а позже - в москву.

Ранее в Украине экс-нардепа Илью Киву заочно приговорили к 14 годам тюрьмы за госизмену.

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