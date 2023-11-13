Екснардепа-зрадника Іллю Киву заочно засудили до 14 років тюрми

Колишньому депутату заочно призначено покарання у вигляді позбавлення волі на 14 років з конфіскацією.

фото з відкритих джерел

У Личаківському райсуді Львова винесли вирок колишньому депутату Іллі Киві, який підтримує російську агресію і після вторгнення втік до країни-агресора. Про це повідомляє пресслужба суду.

Йому заочно призначено покарання у вигляді позбавлення волі на 14 років з конфіскацією майна.

Ківу визнали винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених:

ч.3 ст.109 (публічні заклики до насильницької зміни та повалення конституційного ладу і захоплення державної влади особою, яка є представником влади, з використанням засобів масової інформації),

ч.1 ст.111 (державна зрада, тобто діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України шляхом надання іноземній державі допомоги в проведенні підривної діяльності проти України),

ч.2 ст. 436-1 (публічне використання символіки комуністичного тоталітарного режиму, вчинене особою, яка є представником влади),

ст.436 (публічні заклики до агресивної війни) Кримінального кодексу.

"Вирок суду законної сили ще не набрав та протягом тридцяти днів з дня його проголошення може бути оскаржений до Львівського апеляційного суду", - йдеться у повідомленні.

Раніше ми писали, що Киві повідомили про підозру у пропаганді війни.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.