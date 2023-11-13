Екснардепа-зрадника Іллю Киву заочно засудили до 14 років тюрми

У Личаківському райсуді Львова винесли вирок колишньому депутату Іллі Киві, який підтримує російську агресію і після вторгнення втік до країни-агресора. Про це повідомляє пресслужба суду.
Йому заочно призначено покарання у вигляді позбавлення волі на 14 років з конфіскацією майна.
Ківу визнали винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених:
- ч.3 ст.109 (публічні заклики до насильницької зміни та повалення конституційного ладу і захоплення державної влади особою, яка є представником влади, з використанням засобів масової інформації),
- ч.1 ст.111 (державна зрада, тобто діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України шляхом надання іноземній державі допомоги в проведенні підривної діяльності проти України),
- ч.2 ст. 436-1 (публічне використання символіки комуністичного тоталітарного режиму, вчинене особою, яка є представником влади),
- ст.436 (публічні заклики до агресивної війни) Кримінального кодексу.
"Вирок суду законної сили ще не набрав та протягом тридцяти днів з дня його проголошення може бути оскаржений до Львівського апеляційного суду", - йдеться у повідомленні.
Раніше ми писали, що Киві повідомили про підозру у пропаганді війни.
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