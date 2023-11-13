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  1. В Украине

Экс-нардепа-предателя Илью Киву заочно приговорили к 14 годам тюрьмы

15:11, 13 ноября 2023
Бывшему депутату заочно назначено наказание в виде лишения свободы на 14 лет с конфискацией.
Экс-нардепа-предателя Илью Киву заочно приговорили к 14 годам тюрьмы
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В Лычаковском райсуде Львова вынесли приговор бывшему депутату Илье Киве, который поддерживает российскую агрессию и после вторжения сбежал на территорию страны-агрессора. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Ему заочно назначено наказание в виде лишения свободы на 14 лет с конфискацией имущества.

Киву признали виновным в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных:

  • ч.3 ст.109 (публичные призывы к насильственному изменению и свержению конституционного строя и захвату государственной власти лицом, являющимся представителем власти, с использованием средств массовой информации),
  • ч.1 ст.111 (государственная измена, то есть действие, умышленно совершенное гражданином Украины в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической или информационной безопасности Украины путем предоставления иностранному государству помощи в проведении подрывной деятельности против Украины),
  • ч.2 ст. 436-1 (публичное использование символики коммунистического тоталитарного режима, совершенное лицом, являющимся представителем власти),
  • ст.436 (публичные призывы к агрессивной войне) Уголовного кодекса.

"Приговор суда законной силы еще не вступил в силу и в течение тридцати дней со дня его провозглашения может быть обжалован во Львовский апелляционный суд", - говорится в сообщении.

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