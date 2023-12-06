У Підмосков’ї знайшли мертвим екснардепа-зрадника Іллю Киву, – ЗМІ

Тіло колишнього депутата Іллі Киви знайдено у Підмосков’ї, більше подробиць немає.

Джерело фото: glavnoe

В росії знайшли мертвим 46-річного колишнього українського депутата-зрадника України від забороненої ОПЗЖ Іллю Киву. Його тіло було виявлене у будинку в підмосковному Одинцово. Російські ЗМІ, зокрема, РЕН ТВ,повідомляють про це з посиланням на власні джерела.

На місці працюють екстрені служби.

"...знайдено мертвим відомого українського політика Іллю Киву. Тіло колишнього депутата Верховної ради виявили в котеджному селищі... На місці вже працюють поліцейські", - пишуть росЗМІ.

За іншою інформацією Корабелов.ИНФО, закривавлене тіло Киви знайшли лежачим на снігу на території паркової зони готелю «Величъ Country Club» у селі Супонево.

"За нашою інформацією, на правій скроні була різана рана, на лівій частині обличчя – гематома", – йдеться у повідомленні.

Більш детальної інформації поки немає, як і офіційного підтвердження його смерті.

Ілля Кива 30 січня 2022 року залишив Україну і переїхав до Аліканте (Іспанія), а пізніше - до москви.

Раніше в Україні екснардепа Іллю Киву заочно засудили до 14 років тюрми за держзраду.

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