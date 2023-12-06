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При проведенні досліджень експерт використав висновок іншої експертизи, яка стороною обвинувачення не надавалася суду для дослідження, - що вирішив Верховний Суд.

Якщо представник вчинив правочин не в інтересах довірителя, а у власних, то це є підставою для визнання такого правочину недійсним, - Верховний Суд

У такому випадку довіритель не повинен доводити, що цей правочин вчинено не в його інтересах, збитковість правочину, недобросовісність чи нерозумність своїх дій.

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  1. У світі

У Підмосков’ї знайшли мертвим екснардепа-зрадника Іллю Киву, – ЗМІ

17:02, 6 грудня 2023
Тіло колишнього депутата Іллі Киви знайдено у Підмосков’ї, більше подробиць немає.
У Підмосков’ї знайшли мертвим екснардепа-зрадника Іллю Киву, – ЗМІ
Джерело фото: glavnoe
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В росії знайшли мертвим 46-річного колишнього українського депутата-зрадника України від забороненої ОПЗЖ Іллю Киву. Його тіло було виявлене у будинку в підмосковному Одинцово. Російські ЗМІ, зокрема, РЕН ТВ,повідомляють про це з посиланням на власні джерела.

На місці працюють екстрені служби.

"...знайдено мертвим відомого українського політика Іллю Киву. Тіло колишнього депутата Верховної ради виявили в котеджному селищі... На місці вже працюють поліцейські", - пишуть росЗМІ. 

За іншою інформацією Корабелов.ИНФО, закривавлене тіло Киви знайшли лежачим на снігу на території паркової зони готелю «Величъ Country Club» у селі Супонево.

"За нашою інформацією, на правій скроні була різана рана, на лівій частині обличчя – гематома", – йдеться у повідомленні.

Більш детальної інформації поки немає, як і офіційного підтвердження його смерті.

Ілля Кива 30 січня 2022 року залишив Україну і переїхав до Аліканте (Іспанія), а пізніше - до москви.

Раніше в Україні екснардепа Іллю Киву заочно засудили до 14 років тюрми за держзраду.

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