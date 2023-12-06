У ГУР підтвердили ліквідацію ексдепутата-зрадника Іллі Киви

Представник ГУР Андрій Юсов підтвердив ліквідацію колаборанта Киви у рф: Така доля чекатиме на всіх зрадників.

У росії ліквідували ексдепутата-зрадника від забороненої ОПЗЖ Іллю Киву. Інформацію підтвердив представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов.

"Така доля чекатиме на всіх зрадників України", - сказав він в ефірі ICTV.

Пропагандисти пишуть, що тіло колаборанта лежало на снігу у крові на території паркової зони готелю в с. Супонево.

Як повідомляється в українських ЗМІ, ліквідація Ківи - це спецоперація СБУ.

Раніше ми писали, що тіло Киви знайдено у Підмосков’ї.

Нагадаємо, в Україні Киву заочно засудили до 14 років тюрми за держзраду.

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