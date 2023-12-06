Судитимуть посадовця «Київводоканалу» та підрядника за розкрадання 1,7 млн гривень на закупівлі насосів

Керівника ПрАТ «Київводоканал» та керівника комерційної фірми викрили на завищенні цін при закупвілі насосів, що призвело до мільйонних збитків.

Джерело фото: Київська міська прокуратура

Київська міська прокуратура повідомила, що вже скерувала до суду обвинувальний акт стосовно керівника ПрАТ «Київводоканал» та керівника комерційної фірми через можливе розкрадання понад 1,7 мільйонів гривень при закупівлі насосів.

В ході попереднього розслідування встановлено, що Київводоканал проводив тендер на придбання глибинних насосів. У своїх замахах на привласнення грошей посадовці підприємства залучили керівника підконтрольної компанії та уклали з ним угоду про поставку глибинних насосів за значно завищеними цінами порівняно з ринковими.

Згідно з матеріалами розслідування, різницю у вартості, що перевищує 1,7 млн гривень, учасники схеми розподілили між собою. У ході проведених обшуків правоохоронці вилучили документи про поставки, записи, мобільні телефони та розрахункові документи.

Обвинувальний акт стосовно одного з посадовців ПрАТ «Київводоканал» та підрядника вже направлено до суду. Другий учасників злочинної схеми, посадовець ПрАТ «Київводоканал», розшукується, а матеріали щодо нього відокремлено для подальшого розслідування.

За цією статтею Кримінального кодексу передбачено до 20 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, а також конфіскацію майна.

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