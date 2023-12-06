Вбили за «Слава Україні»: у Києві відкрили пам’ятник розстріляному Герою Мацієвському, фото

Пам’ятник Герою України Олександру Мацієвському з’явився на торії Національного історико-архітектурного музею «Київська фортеця».

Джерело фото: Укрінформ

Сьогодні, в День Збройних сил України, в Києві на території Національного історико-архітектурного музею «Київська фортеця» відбулося урочисте відкриття пам'ятника Герою України Олександру Мацієвському, якого у полоні розстріляли російські військові через його слова «Слава Україні». Про це повідомляє Укрінформ.

«Ми дуже поспішали, щоб саме на цю дату відкрити. Дуже пишаємося тим, що саме у нас відкрили Символ незламності. Це дуже важливо! Музей відвідує дуже багато людей, серед яких військові, студенти, діти, літні люди. Дуже важливо, щоб ми пам'ятали, якою ціною дається нам ця перемога», - зазначила генеральна директорка НІАМ «Київська фортеця» Оксана Новікова-Вигран.

На церемонії відкриття були присутні родичі загиблого героя: мати Параска Мацієвська-Демчук та дружина Юлія Мацієвська.

Автори пам'ятника розповіли, що працювали над проєктом понад два місяці. Щоб створити достовірну скульптуру, вони використовували пластилін, глину, силікон та комп’ютерні технології. Художник-скульптор Олег Цьось зазначив, що їм важливо було передати погляд героя.

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