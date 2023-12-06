Суды Донецкой и Луганской областей получат 5 судей

ВККС провела конкурс для судов из зоны боевых действий.

Фото: ВККС

Высшая квалификационная комиссия судей Украины провела конкурс для судов из зоны боевых действий.

Как сообщается, принято решение об утверждении рейтинга участников конкурса на занятие 7 вакантных должностей судей местных общих судов Донецкой и Луганской областей для кандидатов на должность судьи, соответствующих требованиям абзаца седьмого пункта 13 раздела ІІІ «Заключительные и переходные положения» Закона Украины «О Высшем совете правосудия», объявленного решением Комиссии от 05 августа 2019 № 146/зп-19.

С рейтингом участников конкурса можно ознакомиться дальше:

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.