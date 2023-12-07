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  1. В Украине

В Киеве мужчина угрожал взорвать гранату под дверью соседа

07:00, 7 декабря 2023
Киевские полицейские разоружили и задержали злоумышленника, который угрожал соседу взорвать гранату.
В Киеве мужчина угрожал взорвать гранату под дверью соседа
Источник фото: Полиция Киева
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В Святошинском районе Киева полицейские разоружили и задержали мужчину, который угрожал взорвать гранату под дверью своего соседа. Как сообщили в полиции, немедленная реакция правоохранителей позволила избежать каких-либо пострадавших.

Спецназовцы и следственно-оперативная группа полиции выехали в многоэтажный дом в указанном районе после получения сообщения через спецлинию 102. 45-летний мужчина в подозрительной ситуации угрожал взрывом гранаты Ф-1 и владел более 100 патронами различного калибра.

В результате обыска в его квартире правоохранители изъяли указанную гранату с запалом и арсенал патронов. По предварительной информации, между мужчинами возник конфликт на бытовом уровне, и подозреваемый пытался запугать своего соседа.

Задержанный в соответствии со статьей 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины подозревается в незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами, что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет.

Сотрудники прокуратуры Святошинского района уже объявили мужчине подозрение и решили вопрос о его содержании под стражей во время досудебного расследования. Такие действия устроенного могут иметь серьезные правовые последствия и привести к определенному сроку лишения свободы.

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