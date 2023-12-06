Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховная Рада частично отменит «правки Лозового» в УПК: Комитет поддержал законопроект

Комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал принять во втором чтении и в целом закон об обособлении САП, также предусматривающий отмену «правок Лозового».

Непродолжительное пребывание судей в совещательной комнате до принятия решения не может свидетельствовать о нарушении УПК, — Верховный Суд

Сторона защиты считала, что тексты приговора и определения были составлены за пределами совещательных комнат, о чем, по их мнению, свидетельствует незначительная продолжительность пребывания судей в совещательной комнате.

В Хозяйственном суде Одесской области из-за хакерской атаки приостановлена работа документооборота суда – судебные заседания пока проводиться не будут

До сих пор в суде приостановлен документооборот, поэтому судебные заседания с 30 ноября не проводятся.

«Хороший парень – не профессия», - в «Слуге народа» раскритиковали министра Оксена Лисового

Нардеп от «Слуги народа» Виталий Безгин подверг критике министра Оксена Лисового за то, что тот невежливо отвечает на запросы народных депутатов.

Конкурс на должности судей ВАКС: кандидаты могут подать документы с 1 по 15 марта 2024 года

Конкурс состоится на 25 вакантных должностей судей ВАКС и АП ВАКС.

  1. Публикации
  2. / В Украине

Верховная Рада частично отменит «правки Лозового» в УПК: Комитет поддержал законопроект

18:47, 6 декабря 2023
Комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал принять во втором чтении и в целом закон об обособлении САП, также предусматривающий отмену «правок Лозового».
Верховная Рада частично отменит «правки Лозового» в УПК: Комитет поддержал законопроект
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook , Telegram и Google Новости SUD.UA

6 декабря состоялось внеочередное заседание Комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности. Во время заседания было решено внести поправки в законопроект об отделении САП от Офиса Генпрокурора и предусмотреть упразднение «правок Лозового» в определенной части.

Речь идет о законопроекте о внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс и другие законодательные акты Украины об усилении самостоятельности Специализированной антикоррупционной прокуратуры №10060, поданном Кабмином. Комитет решил рекомендовать его Верховной Раде по результатам рассмотрения принять во втором чтении и в целом как Закон.

При этом, как ранее анонсировали депутаты Ярослав Юрчишин и Анастасия Радина, ко второму чтению в этот законопроект о САП внесли поправки по отмене «правок Лозового».

Народная депутат Александра Устинова сообщила, что большинство членов Комитета поддержало «отмену сроков».

«Прямо сейчас на комитете батл за отмену так называемых «правок Лозового»

ПС: 14 – за, 4 – воздержались за отмену сроков.

К сожалению, не прошла правка об отмене основания истечения сроков как основания закрытия производства. Буду ставить это в подтверждение в зале.

Хочу отдельно поблагодарить каждого из коллег, кто поддержал отмену сроков расследования и председателя комитета Сергея Ионушаса за то, что смог отстоять это на комитете и убедить коллег, что было очень нелегко», - рассказала Устинова.

Окончательная редакция поправок пока не известна.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», послы стран «Большой семерки» (G7) в письме к спикеру Руслану Стефанчуку отметили необходимость отменить в Уголовном процессуальном кодексе ограничение сроков досудебного расследования до сообщения о подозрении, «чтобы предотвратить преждевременное закрытие дел». То есть так называемые «поправки Лозового».

Тогда же, в конце ноября, они сообщили, что следует принять законопроект об отделении САП от Офиса Генпрокурора по номеру 10060.

Вечером 5 декабря послы на своей странице в соцсети Х (бывший Твиттер) снова повторили свой месседж.

«Послы G7 внимательно следят за реформой САП. Для укрепления антикоррупционных усилий мы рекомендуем взять за основу текущий проект и отменить поправки Лозового, защитить юрисдикцию САП/НАБУ и разрешить САП запрашивать экстрадицию + инициировать расследование против парламентариев», - подчеркнули в сообщении.

В рассмотрении законопроекта ко второму чтению, как сообщили в Комитете, приняли участие Министр юстиции Украины Денис Малюська, Первый заместитель Генерального прокурора Алексей Хоменко, руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александр Клименко, заместитель председателя Кассационного уголовного суда-секретарь Первой судебной палаты Наталья Антонюк, Председатель Комитета вопросов антикоррупционной политики Анастасия Радина.

Министр юстиции Украины Денис Малюська в своем выступлении подчеркнул, что «Правительство и Министерство юстиции Украины полностью поддерживает решение подкомитета по вопросам деятельности органов прокуратуры по законопроекту № 10060. перед Международным валютным фондом и ЕС в рамках микрофинансовой помощи, позволяющей открыть финансирование для Украины».

Автор: Наталья Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Съезд ученых избирает члена Высшего совета правосудия
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Съезд ученых избирает члена Высшего совета правосудия
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Андрій Дришлюк
    Андрій Дришлюк
    заступник голови Одеського апеляційного суду
  • Наталія Кухарська
    Наталія Кухарська
    суддя Новоукраїнського районного суду Кіровоградської області