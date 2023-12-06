Верховная Рада частично отменит «правки Лозового» в УПК: Комитет поддержал законопроект

Комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал принять во втором чтении и в целом закон об обособлении САП, также предусматривающий отмену «правок Лозового».

6 декабря состоялось внеочередное заседание Комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности. Во время заседания было решено внести поправки в законопроект об отделении САП от Офиса Генпрокурора и предусмотреть упразднение «правок Лозового» в определенной части.

Речь идет о законопроекте о внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс и другие законодательные акты Украины об усилении самостоятельности Специализированной антикоррупционной прокуратуры №10060, поданном Кабмином. Комитет решил рекомендовать его Верховной Раде по результатам рассмотрения принять во втором чтении и в целом как Закон.

При этом, как ранее анонсировали депутаты Ярослав Юрчишин и Анастасия Радина, ко второму чтению в этот законопроект о САП внесли поправки по отмене «правок Лозового».

Народная депутат Александра Устинова сообщила, что большинство членов Комитета поддержало «отмену сроков».

«Прямо сейчас на комитете батл за отмену так называемых «правок Лозового»

ПС: 14 – за, 4 – воздержались за отмену сроков.

К сожалению, не прошла правка об отмене основания истечения сроков как основания закрытия производства. Буду ставить это в подтверждение в зале.

Хочу отдельно поблагодарить каждого из коллег, кто поддержал отмену сроков расследования и председателя комитета Сергея Ионушаса за то, что смог отстоять это на комитете и убедить коллег, что было очень нелегко», - рассказала Устинова.

Окончательная редакция поправок пока не известна.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», послы стран «Большой семерки» (G7) в письме к спикеру Руслану Стефанчуку отметили необходимость отменить в Уголовном процессуальном кодексе ограничение сроков досудебного расследования до сообщения о подозрении, «чтобы предотвратить преждевременное закрытие дел». То есть так называемые «поправки Лозового».

Тогда же, в конце ноября, они сообщили, что следует принять законопроект об отделении САП от Офиса Генпрокурора по номеру 10060.

Вечером 5 декабря послы на своей странице в соцсети Х (бывший Твиттер) снова повторили свой месседж.

«Послы G7 внимательно следят за реформой САП. Для укрепления антикоррупционных усилий мы рекомендуем взять за основу текущий проект и отменить поправки Лозового, защитить юрисдикцию САП/НАБУ и разрешить САП запрашивать экстрадицию + инициировать расследование против парламентариев», - подчеркнули в сообщении.

В рассмотрении законопроекта ко второму чтению, как сообщили в Комитете, приняли участие Министр юстиции Украины Денис Малюська, Первый заместитель Генерального прокурора Алексей Хоменко, руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александр Клименко, заместитель председателя Кассационного уголовного суда-секретарь Первой судебной палаты Наталья Антонюк, Председатель Комитета вопросов антикоррупционной политики Анастасия Радина.

Министр юстиции Украины Денис Малюська в своем выступлении подчеркнул, что «Правительство и Министерство юстиции Украины полностью поддерживает решение подкомитета по вопросам деятельности органов прокуратуры по законопроекту № 10060. перед Международным валютным фондом и ЕС в рамках микрофинансовой помощи, позволяющей открыть финансирование для Украины».

Автор: Наталья Мамченко

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