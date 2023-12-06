В Украине установлен единый размер пособия на погребение в результате несчастного случая на производстве

Единый размер пособия на погребение пострадавшим в результате несчастного случая на производстве составляет 10 406 гривен.

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Пенсионный фонд установил единый размер возмещения расходов на погребение пострадавшим в результате несчастного случая на производстве - 10 406 гривен.

До этих изменений размер компенсации расходов на погребение определялся регионально и варьировался. Например, в Винницкой области эта сумма составляла 6 190 гривен. Однако нововведение установило одинаковую сумму компенсации для всех регионов - 10 406 гривен.

Для получения этой помощи родственникам погибшего или лицу, осуществившему погребение, нужно подать заявление в любой сервисный центр Пенсионного фонда Украины. Компенсацию расходов на погребение выплачивают на текущий банковский счет заявителя. Перечисление средств осуществляется централизованно Пенсионным фондом Украины.

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