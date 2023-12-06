В Україні встановлено єдиний розмір допомоги на поховання внаслідок нещасного випадку на виробництві

Єдиний розмір допомоги на поховання потерпілим внаслідок нещасного випадку на виробництві становить 10 406 гривень.

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Пенсійний фонд встановив єдиний розмір відшкодування витрат на поховання потерпілим внаслідок нещасного випадку на виробництві – 10 406 гривень.

До цих змін розмір компенсації витрат на поховання визначався регіонально і варіювався. Наприклад, у Вінницькій області ця сума становила 6 190 гривень. Однак нововведення встановило однакову суму компенсації для всіх регіонів – 10 406 гривень.

Для отримання цієї допомоги родичам загиблого чи особі, яка здійснила поховання, потрібно подати заяву до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду України. Компенсацію витрат на поховання виплачують на поточний банківський рахунок заявника. Перерахування коштів здійснюється централізовано Пенсійним фондом України.

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