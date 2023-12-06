Верховна Рада частково скасує «правки Лозового» у КПК: Комітет підтримав законопроект

Комітет з питань правоохоронної діяльності рекомендував прийняти в другому читанні та в цілому закон про відокремлення САП, який також передбачає скасування «правок Лозового».

6 грудня відбулося позачергове засідання Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності. Під час засідання було вирішено внести поправки до законопроекту про відокремлення САП від Офісу Генпрокурора і передбачити скасування «правок Лозового» у певній частині.

Йдеться про законопроект про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу та інших законодавчих актів України щодо посилення самостійності Спеціалізованої антикорупційної прокуратури №10060, поданий Кабміном. Комітет вирішив рекомендувати його Верховній Раді за наслідками розгляду прийняти в другому читанні та в цілому як Закон.

При цьому, як раніше анонсували депутати Ярослав Юрчишин та Анастасія Радіна, до другого читання у цей законопроект про САП внесли поправки стосовно скасування «правок Лозового».

Народна депутатка Олександра Устінова повідомила, що більшість членів Комітету підтримала «скасування термінів».

«Прямо зараз на комітеті батл за скасування так званих «правок Лозового»

ПС: 14 - за, 4 -утрималися за скасування термінів.

На жаль, не пройшла правка про скасування підстави спливу термінів, як підстави закриття провадження. Буду ставити це на підтвердження в залі

Хочу окремо подякувати кожному з колег, хто підтримав скасування термінів розслідування і голові комітету Сергію Іонушасу за те, що зміг відстояти це на комітеті та переконати колег, що було дуже нелегко», - розповіла Устінова.

Остаточна редакція поправок поки невідома.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», посли країн «Великої сімки» (G7) у листі до спікера Руслана Стефанчука зазначили про необхідність скасувати у Кримінальному процесуальному кодексі обмеження щодо строків досудового розслідування до повідомлення про підозру, «щоб запобігти передчасному закриттю справ». Тобто, так звані «поправки Лозового».

Тоді ж, наприкінці листопада, вони повідомили, що треба ухвалити законопроект про відокремлення САП від Офісу Генпрокурора за номером 10060.

Ввечері 5 грудня посли на своїй сторінці у соцмережі Х (колишній Твіттер) знов повторили свій меседж.

«Посли G7 уважно стежать за реформою САП. Для зміцнення антикорупційних зусиль ми радимо взяти за основу поточний проект та скасувати поправки Лозового, захистити юрисдикцію САП/НАБУ та дозволити САП запитувати екстрадицію + ініціювати розслідування проти парламентарів», - підкресло у повідомленні.

У розгляді законопроекту до другого читання, як повідомили у Комітеті, взяли участь Міністр юстиції України Денис Малюська, Перший заступник Генерального прокурора Олексій Хоменко, керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко, заступник голови Касаційного кримінального суду-секретар Першої судової палати Наталія Антонюк, Голова Комітету з питань антикорупційної політики Анастасія Радіна.

Міністр юстиції України Денис Малюська у своєму виступі наголосив, що «Уряд і Міністерство юстиції України повністю підтримує рішення підкомітету з питань діяльності органів прокуратури щодо законопроекту № 10060. Прийняття законопроекту у другому читанні, в редакції запропонованій підкомітетом, буде досягненням для України, та виконанням зобовʼязань перед Міжнародним валютним фондом і ЄС у рамках мікрофінансової допомоги, що дозволить відкрити фінансування для України».

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.