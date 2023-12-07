У Києві чоловік погрожував підірвати гранату під дверима сусіда

Київські поліцейські роззброїли та затримали зловмисника, який погрожував сусіду підірвати гранату.

Джерело фото: Поліція Києва

У Святошинському районі Києва поліцейські роззброїли та затримали чоловіка, який погрожував підірвати гранату під дверима свого сусіда. Як повідомили в поліції, негайна реакція правоохоронців дозволила уникнути будь-яких постраждалих.

Спецпризначенці та слідчо-оперативна група поліції виїхали до багатоповерхового будинку у зазначеному районі після отримання повідомлення через спецлінію 102. 45-річний чоловік у підозрілій ситуації погрожував вибухом гранати Ф-1 та володів понад 100 набоями різного калібру.

В результаті обшуку у його квартирі правоохоронці вилучили зазначену гранату із запалом та арсенал патронів. За попередньою інформацією, між чоловіками виник конфлікт на побутовому рівні, і підозрюваний намагався залякати свого сусіда.

Затриманий відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України підозрюється в незаконному поводженні зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами, що передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років.

Співробітники прокуратури Святошинського району вже оголосили чоловікові підозру та вирішили питання про його тримання під вартою під час досудового розслідування. Такі дії влаштованого можуть мати серйозні правові наслідки і призвести до певного строку позбавлення волі.

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