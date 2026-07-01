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Пенсіонерам доплатять майже 2 600 грн: хто має право та куди подавати документи

18:04, 1 липня 2026
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У 2026 році частина українських пенсіонерів зможе отримувати додаткову доплату до пенсії у розмірі до 2 595 гривень.
Пенсіонерам доплатять майже 2 600 грн: хто має право та куди подавати документи
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Деякі українські пенсіонери можуть розраховувати на додаткові виплати до основної пенсії. Така державна підтримка передбачена для людей, які в минулому проживали на територіях, що постраждали внаслідок радіаційного забруднення після аварії на Чорнобильській АЕС.

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У 2026 році розмір цієї надбавки зріс і може становити 2 595 гривень. Остаточна сума визначається залежно від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, адже саме до цього соціального показника прив’язаний механізм розрахунку.

Кому призначають доплату

На підвищену пенсійну виплату мають право громадяни, які проживали у зонах безумовного (обов’язкового) або гарантованого добровільного відселення. Йдеться про осіб, які перебували на цих територіях станом на 26 квітня 1986 року або проживали там у період до 1 січня 1993 року.

Порядок нарахування такої фінансової підтримки визначається чинним законодавством, зокрема Законом України №4695-IX «Про Державний бюджет України на 2026 рік», який встановлює правила обчислення надбавок відповідно до актуальних соціальних стандартів.

Нові правила підтвердження права на виплати

У 2026 році Кабінет Міністрів запровадив експериментальний механізм, який спрощує процедуру підтвердження факту проживання на забруднених територіях. Тепер громадяни можуть довести своє право на доплату навіть тоді, коли відповідні відомості відсутні у державних інформаційних системах.

Це стосується випадків, коли необхідної інформації немає:

  • у паспорті громадянина України;
  • у Єдиному державному демографічному реєстрі;
  • у базах даних Державної міграційної служби.

У такій ситуації необхідно звернутися до спеціальної комісії, яка діє при обласній військовій адміністрації. Наразі в різних регіонах країни працюють вісім таких комісій.

Подати документи для підтвердження права на отримання надбавки потрібно до 30 вересня 2026 року. Очікується, що завдяки новому порядку значно більше пенсіонерів, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС або проживали у відповідних зонах, зможуть оформити належні їм державні виплати.

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