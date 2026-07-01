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Пенсионерам доплатят почти 2 600 грн: кто имеет право и куда подавать документы

18:04, 1 июля 2026
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В 2026 году часть украинских пенсионеров сможет получать дополнительную доплату к пенсии в размере до 2595 гривен.
Пенсионерам доплатят почти 2 600 грн: кто имеет право и куда подавать документы
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Некоторые украинские пенсионеры могут рассчитывать на дополнительные выплаты к основной пенсии. Такая государственная поддержка предусмотрена для граждан, которые ранее проживали на территориях, пострадавших вследствие радиоактивного загрязнения после аварии на Чернобыльской АЭС.

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В 2026 году размер этой надбавки увеличился и может составлять 2 595 гривен. Окончательная сумма зависит от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, поскольку именно к этому социальному показателю привязан механизм расчета выплаты.

Кому назначают доплату

Право на повышенную пенсионную выплату имеют граждане, проживавшие в зонах безусловного (обязательного) или гарантированного добровольного отселения. Речь идет о лицах, которые находились на этих территориях по состоянию на 26 апреля 1986 года либо проживали там в период до 1 января 1993 года.

Порядок начисления такой финансовой поддержки определяется действующим законодательством, в частности Законом Украины №4695-IX «О Государственном бюджете Украины на 2026 год», который устанавливает правила расчета надбавок в соответствии с действующими социальными стандартами.

Новые правила подтверждения права на выплаты

В 2026 году Кабинет Министров ввел экспериментальный механизм, который упрощает процедуру подтверждения факта проживания на загрязненных территориях. Теперь граждане могут подтвердить свое право на доплату даже в том случае, если соответствующие сведения отсутствуют в государственных информационных системах.

Это касается случаев, когда необходимой информации нет:

  • в паспорте гражданина Украины;
  • в Едином государственном демографическом реестре;
  • в базах данных Государственной миграционной службы.

В такой ситуации необходимо обратиться в специальную комиссию, действующую при областной военной администрации. На сегодняшний день в разных регионах Украины работают восемь таких комиссий.

Подать документы для подтверждения права на получение надбавки необходимо до 30 сентября 2026 года. Ожидается, что благодаря новому механизму значительно больше пенсионеров, пострадавших вследствие аварии на Чернобыльской АЭС или проживавших на соответствующих территориях, смогут оформить положенные им государственные выплаты.

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