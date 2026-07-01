Верховный Суд: спрос на незаконную переправку мужчин через границу возник именно из-за ограничений военного положения

ВС подтвердил, что использование условий военного положения при незаконной переправке лиц через государственную границу является обстоятельством, отягчающим наказание.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Вопрос назначения наказания за преступления, связанные с незаконной переправкой лиц через государственную границу, приобрел особую актуальность после введения военного положения.

Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда в постановлении от 16 июня 2026 года по делу № 153/1184/25 рассмотрел вопрос назначения наказания за незаконную переправку лица через государственную границу Украины, применения обстоятельств, смягчающих или отягчающих наказание, а также пределов пересмотра дела судом апелляционной инстанции.

Обстоятельства дела

Ямпольский районный суд Винницкой области признал обвиняемого виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью первой статьи 332 УК Украины, и назначил наказание в виде трех лет лишения свободы. Вместе с тем суд применил положения статьи 75 УК Украины и освободил осужденного от отбывания наказания с испытанием.

Судами установлено, что 4 июля 2025 года в период действия военного положения осужденный вместе с другим лицом находился в лесу вблизи государственной границы Украины с Республикой Молдова. Они направлялись к реке Днестр с намерением пересечь государственную границу вне пункта пропуска вплавь, однако были задержаны сотрудниками Государственной пограничной службы Украины.

Винницкий апелляционный суд пересмотрел приговор только в части назначенного наказания. Суд пришел к выводу об отсутствии оснований для применения статьи 75 УК Украины, отменил приговор в этой части и назначил реальное наказание в виде трех лет лишения свободы. В остальной части приговор оставлен без изменений.

В кассационной жалобе защитник утверждал, что апелляционный суд допустил существенные нарушения требований уголовного процессуального закона, неправильно применил уголовный закон, безосновательно признал использование условий военного положения обстоятельством, отягчающим наказание, не учел наличие малолетнего ребенка как смягчающее обстоятельство и безосновательно отказал в применении статьи 75 УК Украины.

Позиция Верховного Суда

ВС указал, что инкриминируемое уголовное правонарушение было совершено в период действия на территории Украины правового режима военного положения и, как следствие, в период действия запрета на выезд за пределы государства граждан Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет.

Суд обратил внимание, что сторона защиты хотя и выдвигала версию о том, что попытка пересечения границы вне пункта пропуска не связана с указанным запретом, однако не привела никаких объяснений, почему двое мужчин передвигались по лесу вблизи государственной границы, а не пересекали ее через пункт пропуска.

Кроме того, ссылки стороны защиты на то, что он мог иметь отсрочку от мобилизации, разрешение на выезд за границу, не подпадать под перечень мужчин, которым запрещен выезд за границу, не соотносятся с его действиями по попытке пересечения государственной границы вне пункта пропуска и не подтверждаются какими-либо доказательствами.

Верховный Суд поддержал вывод апелляционного суда относительно оценки наличия у осужденного малолетнего ребенка. ВС указал, что данное обстоятельство было известно суду и учитывалось им при назначении наказания как обстоятельство, характеризующее личность осужденного.

Ключевую правовую позицию Суд сформулировал относительно использования условий военного положения как обстоятельства, отягчающего наказание.

ВС подчеркнул, что у суда нет сомнений в том, что лица, незаконно переправляющие мужчин призывного возраста через государственную границу Украины вне пунктов пропуска, фактически используют условия, существующие в государстве в связи с введением военного положения.

Именно во время военного положения введен специальный режим, при котором для отдельных категорий граждан действуют ограничения на выезд за границу. Наличие таких ограничений порождает спрос на незаконные услуги по переправке через границу.

ВС указал, что также в период военного положения очевидно возросла нагрузка на личный состав пограничной службы, которая одновременно с выполнением задач по противодействию диверсионным угрозам и обеспечению надлежащего контроля за перемещением лиц и грузов через государственную границу вынуждена выявлять и пресекать попытки незаконного пересечения границы, спрос на которые вырос в десятки раз.

Суд пришел к выводу, что, учитывая привлечение части ресурсов пограничной службы к выполнению задач по обороне государства, условия военного положения, при которых существенно возросло количество деяний, связанных с незаконным пересечением государственной границы, очевидно способствуют совершению уголовных правонарушений, предусмотренных статьей 332 УК Украины.

С учетом этого Верховный Суд пришел к выводу, что приговор апелляционного суда является законным и обоснованным, соответствует предъявляемым к нему требованиям и принят в соответствии с положениями ч. 1, ч. 2 ст. 420 УПК Украины.

Таким образом, Суд оставил без изменений приговор апелляционного суда, отказал в удовлетворении кассационной жалобы защитника и подтвердил, что при незаконной переправке мужчин призывного возраста через государственную границу именно условия военного положения могут использоваться для совершения такого преступления, а потому их использование может признаваться обстоятельством, отягчающим наказание.

Читайте также: получение вознаграждения за организацию незаконной переправки через границу является преступлением даже без фактической переправки — позиция ВС.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.