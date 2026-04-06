Получение вознаграждения за организацию незаконной переправки через границу является преступлением даже без фактической переправки — КУС ВС

Верховный Суд рассмотрел уголовное производство по обвинению лица в организации незаконной переправки мужчины через границу за денежное вознаграждение, совершенное по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения, в котором сторона защиты оспаривала правовую квалификацию действий.

Верховный Суд рассмотрел уголовное производство по обвинению лица в организации незаконной переправки мужчины призывного возраста через государственную границу Украины за денежное вознаграждение, совершённой по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения.

В данном уголовном производстве суды предыдущих инстанций признали виновным и осудили обвиняемого по ч. 3 ст. 332 УК Украины за то, что он по предварительному сговору группой лиц, из корыстных побуждений, в условиях военного положения организовал за денежное вознаграждение в сумме 10 500 долларов США незаконную переправку мужчины призывного возраста через границу Украины, а именно через реку Днестр, на территорию Республики Молдова в обход блокпостов.

В кассационной жалобе защитник просил переквалифицировать действия подзащитного на ч. 3 ст. 190 УК Украины в связи с отсутствием умысла на совершение инкриминируемого преступления.

Оставляя без изменений решения судов предыдущих инстанций, Верховный Суд указал, что для правильной квалификации уголовного правонарушения в данном производстве важным является установление умысла осуждённого: был ли он направлен на объект посягательства — денежные средства (чужое имущество) путём мошенничества или на получение денежных средств за незаконную переправку лица через государственную границу Украины.

Как следует из материалов уголовного производства, осуждённый систематически сообщал свидетелю о порядке пересечения границы Украины в Республику Молдова, а именно о: необходимости иметь гидрокостюм, поскольку пересечение будет через реку Днестр; вещах, которые необходимо брать с собой; дальнейших действиях после пересечения; том, что он сотрудничал с начальником смены среди пограничников, который должен был организовать получасовой коридор для беспрепятственного пересечения границы; стоимости такой услуги и распределении денежных средств, а также о моменте их передачи осуждённому.

Таким образом, указанные действия осуждённого по подготовке пересечения государственной границы, определению времени и места такого пересечения, суммы вознаграждения и её распределения, привлечению других лиц свидетельствуют о том, что его умысел был направлен именно на получение денежных средств за организацию незаконной переправки лица через государственную границу Украины, а не на мошенническое завладение средствами за несуществующую услугу.

Следовательно, в приговоре местного суда приведены конкретные обстоятельства и способ совершения осуждённым уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 332 УК Украины, а обстоятельство того, что ни одно лицо, которое он пытался незаконно переправить через государственную границу Украины, фактически не было переправлено, не влияет на квалификацию его действий по данной части статьи.

Подробно ознакомиться с постановлением КУС ВС от 10 марта 2026 года по делу № 138/1733/25 можно в ЕГРСР.

