Зарплаты госслужащих выросли до 104 тысяч гривен, при этом численность сократилась до 165,9 тысяч человек
По состоянию на май 2026 года общая фактическая численность сотрудников государственных органов составляла 165,9 тыс. человек, что на 1,6 тыс. меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщают в Минфине.
Из этого числа:
- 108,7 тыс. человек — в государственных органах центрального уровня (вместе с территориальными органами);
- 23,2 тыс. человек — в местных государственных (военных) администрациях;
- 34,1 тыс. человек — в органах судебной власти.
Динамика заработных плат
В Минфине отмечают, что в мае 2026 года средняя заработная плата выросла во всех категориях государственных органов по сравнению с маем 2025 года.
Наибольший рост зафиксирован:
- в областных государственных (военных) администрациях — на 31,3%;
- в органах судебной власти — на 9,6%;
- в аппаратах государственных органов центрального уровня — на 4,1%;
- в территориальных органах центральных органов власти областного уровня — на 6,3%.
Самые высокие зарплаты в органах центрального уровня
Среди органов центрального уровня самые высокие показатели средней заработной платы в мае 2026 года зафиксированы в:
- Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг — 104,4 тыс. грн;
- Счетной палате — 97,6 тыс. грн;
- Антимонопольном комитете Украины — 93,6 тыс. грн;
- Аппарате Верховной Рады Украины — 86,8 тыс. грн;
- Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции — 83,5 тыс. грн.
Что важно учитывать
В Минфине подчеркивают, что заработная плата государственных служащих включает также единовременные выплаты — компенсации за неиспользованный отпуск, материальную помощь на социально-бытовые нужды, выходное пособие при увольнении и другие предусмотренные законодательством выплаты.
Поэтому показатели средней заработной платы за отдельные месяцы могут меняться.
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