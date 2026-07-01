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Зарплаты госслужащих выросли до 104 тысяч гривен, при этом численность сократилась до 165,9 тысяч человек

15:59, 1 июля 2026
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В мае 2026 года в государственных органах было зафиксировано сокращение персонала на 1,6 тыс. человек за год.
Зарплаты госслужащих выросли до 104 тысяч гривен, при этом численность сократилась до 165,9 тысяч человек
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По состоянию на май 2026 года общая фактическая численность сотрудников государственных органов составляла 165,9 тыс. человек, что на 1,6 тыс. меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщают в Минфине.

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Из этого числа:

  • 108,7 тыс. человек — в государственных органах центрального уровня (вместе с территориальными органами);
  • 23,2 тыс. человек — в местных государственных (военных) администрациях;
  • 34,1 тыс. человек — в органах судебной власти.

Динамика заработных плат

В Минфине отмечают, что в мае 2026 года средняя заработная плата выросла во всех категориях государственных органов по сравнению с маем 2025 года.

Наибольший рост зафиксирован:

  • в областных государственных (военных) администрациях — на 31,3%;
  • в органах судебной власти — на 9,6%;
  • в аппаратах государственных органов центрального уровня — на 4,1%;
  • в территориальных органах центральных органов власти областного уровня — на 6,3%.

Самые высокие зарплаты в органах центрального уровня

Среди органов центрального уровня самые высокие показатели средней заработной платы в мае 2026 года зафиксированы в:

  • Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг — 104,4 тыс. грн;
  • Счетной палате — 97,6 тыс. грн;
  • Антимонопольном комитете Украины — 93,6 тыс. грн;
  • Аппарате Верховной Рады Украины — 86,8 тыс. грн;
  • Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции — 83,5 тыс. грн.

Что важно учитывать

В Минфине подчеркивают, что заработная плата государственных служащих включает также единовременные выплаты — компенсации за неиспользованный отпуск, материальную помощь на социально-бытовые нужды, выходное пособие при увольнении и другие предусмотренные законодательством выплаты.

Поэтому показатели средней заработной платы за отдельные месяцы могут меняться.

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