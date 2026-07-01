Зарплати держслужбовців зросли до 104 тисяч гривень, коли чисельність зменшилась до 165,9 тисяч осіб

У травні 2026 року в держорганах зафіксовано скорочення персоналу на 1,6 тис. осіб за рік.

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Станом на травень 2026 року загальна фактична чисельність працівників державних органів становила 165,9 тис. осіб, що на 1,6 тис. менше, ніж за аналогічний період минулого року, повідомляють у Мінфіні.

З цієї кількості:

108,7 тис. осіб — у державних органах центрального рівня (разом із територіальними органами);

23,2 тис. осіб — у місцевих державних (військових) адміністраціях;

34,1 тис. осіб — в органах судової влади.

Динаміка заробітних плат

У Мінфіні зазначають, що у травні 2026 року середня заробітна плата зросла в усіх категоріях державних органів порівняно з травнем 2025 року.

Найбільше зростання зафіксовано:

в обласних державних (військових) адміністраціях — на 31,3%;

в органах судової влади — на 9,6%;

в апаратах державних органів центрального рівня — на 4,1%;

у територіальних органах центральних органів влади обласного рівня — на 6,3%.

Найвищі зарплати в органах центрального рівня

Серед органів центрального рівня найвищі показники середньої заробітної плати у травні 2026 року зафіксовані у:

Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг — 104,4 тис. грн;

Рахунковій палаті — 97,6 тис. грн;

Антимонопольному комітеті України — 93,6 тис. грн;

Апараті Верховної Ради України — 86,8 тис. грн;

Національному агентстві з питань запобігання корупції — 83,5 тис. грн.

Що важливо враховувати

У Мінфіні підкреслюють, що заробітна плата державних службовців включає також одноразові виплати — компенсації за невикористану відпустку, матеріальну допомогу на соціально-побутові потреби, вихідну допомогу при звільненні та інші передбачені законодавством виплати.

Через це показники середньої заробітної плати за окремі місяці можуть змінюватися.

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