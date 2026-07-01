Зарплати держслужбовців зросли до 104 тисяч гривень, коли чисельність зменшилась до 165,9 тисяч осіб
Станом на травень 2026 року загальна фактична чисельність працівників державних органів становила 165,9 тис. осіб, що на 1,6 тис. менше, ніж за аналогічний період минулого року, повідомляють у Мінфіні.
З цієї кількості:
- 108,7 тис. осіб — у державних органах центрального рівня (разом із територіальними органами);
- 23,2 тис. осіб — у місцевих державних (військових) адміністраціях;
- 34,1 тис. осіб — в органах судової влади.
Динаміка заробітних плат
У Мінфіні зазначають, що у травні 2026 року середня заробітна плата зросла в усіх категоріях державних органів порівняно з травнем 2025 року.
Найбільше зростання зафіксовано:
- в обласних державних (військових) адміністраціях — на 31,3%;
- в органах судової влади — на 9,6%;
- в апаратах державних органів центрального рівня — на 4,1%;
- у територіальних органах центральних органів влади обласного рівня — на 6,3%.
Найвищі зарплати в органах центрального рівня
Серед органів центрального рівня найвищі показники середньої заробітної плати у травні 2026 року зафіксовані у:
- Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг — 104,4 тис. грн;
- Рахунковій палаті — 97,6 тис. грн;
- Антимонопольному комітеті України — 93,6 тис. грн;
- Апараті Верховної Ради України — 86,8 тис. грн;
- Національному агентстві з питань запобігання корупції — 83,5 тис. грн.
Що важливо враховувати
У Мінфіні підкреслюють, що заробітна плата державних службовців включає також одноразові виплати — компенсації за невикористану відпустку, матеріальну допомогу на соціально-побутові потреби, вихідну допомогу при звільненні та інші передбачені законодавством виплати.
Через це показники середньої заробітної плати за окремі місяці можуть змінюватися.
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