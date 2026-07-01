Роботодавці отримують запити від Нацполіції щодо бронювання працівників: що робити

Фахівці радять роботодавцям не ігнорувати такі запити, але й не передавати документи автоматично без перевірки правових підстав.

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Деякі роботодавці почали отримувати листи від Національної поліції з проханням надати інформацію про працівників, щодо яких у 2023–2026 роках оформлювалося бронювання.

У переліку запитуваних документів, зокрема, зазначаються накази про прийняття на роботу, трудові договори (контракти), табелі обліку робочого часу, а також документи, на підставі яких підприємство визначено критично важливим.

У листах також міститься вимога надати відповідь і документи у найкоротші строки. У разі відмови або неможливості виконання запиту роботодавців просять повідомити про причини з посиланням на норми законодавства.

Як рекомендують діяти роботодавцям

Фахівці радять роботодавцям не ігнорувати такі запити, але й не передавати документи автоматично без перевірки правових підстав.

Передусім рекомендується перевірити автентичність електронної адреси відправника, оскільки подібні розсилки можуть мати шахрайський характер або бути спрямованими на дестабілізацію роботи підприємств.

Юристи звертають увагу, що запитувані документи містять персональні дані працівників, що потребує дотримання вимог законодавства про захист персональних даних.

Відтак, у випадку, якщо такий запит не фейковий, фахівці радять спочатку надати письмову відповідь із проханням конкретизувати підстави витребування документів.

Фахівці наголошують, що Національна поліція не має повноважень здійснювати перевірки підприємств щодо питань бронювання. Отримання інформації можливе лише в межах кримінального провадження та відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України.

Саме посилання на необхідність перевірки можливого фіктивного працевлаштування, як зазначається, не є достатньою правовою підставою для витребування документів поза визначеною законом процедурою.

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