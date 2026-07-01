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Работодатели получают запросы от Нацполиции относительно бронирования работников: что делать

15:41, 1 июля 2026
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Специалисты советуют работодателям не игнорировать такие запросы, но и не передавать документы автоматически без проверки правовых оснований.
Работодатели получают запросы от Нацполиции относительно бронирования работников: что делать
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Некоторые работодатели начали получать письма от Национальной полиции с просьбой предоставить информацию о работниках, в отношении которых в 2023–2026 годах оформлялось бронирование.

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В перечне запрашиваемых документов, в частности, указываются приказы о приеме на работу, трудовые договоры (контракты), табели учета рабочего времени, а также документы, на основании которых предприятие признано критически важным.

В письмах также содержится требование предоставить ответ и документы в кратчайшие сроки. В случае отказа или невозможности выполнения запроса работодателей просят сообщить о причинах со ссылкой на нормы законодательства.

Как рекомендуют действовать работодателям

Специалисты советуют работодателям не игнорировать такие запросы, но и не передавать документы автоматически без проверки правовых оснований.

Прежде всего рекомендуется проверить аутентичность электронной адреса отправителя, поскольку подобные рассылки могут носить мошеннический характер или быть направлены на дестабилизацию работы предприятий.

Юристы обращают внимание, что запрашиваемые документы содержат персональные данные работников, что требует соблюдения требований законодательства о защите персональных данных.

Поэтому в случае, если такой запрос не является фейковым, специалисты советуют сначала предоставить письменный ответ с просьбой конкретизировать основания истребования документов.

Специалисты подчеркивают, что Национальная полиция не имеет полномочий проводить проверки предприятий по вопросам бронирования. Получение информации возможно только в рамках уголовного производства и в соответствии с требованиями Уголовного процессуального кодекса Украины.

Само по себе указание на необходимость проверки возможного фиктивного трудоустройства, как отмечается, не является достаточным правовым основанием для истребования документов вне установленной законом процедуры.

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