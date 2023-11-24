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Высший совет правосудия определил критерии приоритетности рассмотрения дисциплинарных жалоб

09:14, 24 ноября 2023
ВСП в связи с необходимостью урегулирования некоторых процедурных вопросов утвердил изменения в Регламент, изложив его в новой редакции.
Высший совет правосудия определил критерии приоритетности рассмотрения дисциплинарных жалоб
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Высший совет правосудия в связи с необходимостью урегулирования некоторых процедурных вопросов, связанных с осуществлением дисциплинарного производства относительно судей, утвердил изменения в Регламент ВСП, изложив его в новой редакции. Об этом сообщили в пресс-службе.

Обновленным Регламентом Высшего совета правосудия определены критерии приоритетности рассмотрения дисциплинарных жалоб:

«Дисциплінарні провадження щодо суддів здійснюватимуться в хронологічному порядку за датою надходження з урахуванням такої пріоритетності:

  • якщо наслідком дисциплінарного провадження може бути звільнення судді з посади з підстав, визначених пунктами 3, 6 частини шостої статті 126 Конституції України;
  • щодо судді, який звернувся із заявою про відставку, якщо наслідком дисциплінарного провадження може бути звільнення судді з посади з підстав, визначених пунктами 3, 6 частини шостої статті 126 Конституції України;
  • щодо судді, кваліфікаційне оцінювання якого зупинено у зв’язку з розглядом дисциплінарної скарги;
  • щодо судді, стосовно якого Вищою кваліфікаційною комісією суддів України внесено рекомендацію про призначення за результатами конкурсу на зайняття вакантної посади судді, переведення, якщо наслідком дисциплінарного провадження може бути звільнення судді з посади з підстав, визначених пунктами 3, 6 частини шостої статті 126 Конституції України;
  • якщо у скарзі наведені відомості про дії судді, що викликали значний суспільний інтерес.

Однією з новел Регламенту є норма, згідно з якою рішення Дисциплінарної палати ухвалюється відкритим поіменним голосуванням простою більшістю голосів.

Для забезпечення прозорості дисциплінарного провадження перебіг засідання з розгляду дисциплінарної справи транслюватиметься в режимі реального часу на офіційному вебсайті Ради, крім розгляду дисциплінарної справи в закритому засіданні.

Важливим є визначення в документі стандарту доказування, згідно з яким, зокрема, притягнення судді до дисциплінарної відповідальності можливе виключно в разі встановлення Радою, Дисциплінарною палатою наявності у справі чітких та переконливих доказів, які, з точки зору звичайної розсудливої людини, у сукупності дають змогу дійти висновку про наявність обставин, що є підставою для притягнення до відповідальності.

У Регламенті Вищої ради правосуддя також відображені прогресивні тенденції цифровізації. Передбачено, що копії актів, ухвалених Радою, її органами, членом Ради, дисциплінарним інспектором ВРП – доповідачем, надсилаються в електронній формі через модуль «Електронний кабінет» у Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі».

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