Джо Байден: Станеться те, чого ми не прагнемо – американські війська битимуться з російськими військами

Президент США закликав схвалити запит, який включає понад 60 млрд доларів на фінансування допомоги Україні.

Президент США Джо Байден закликав Конгресс схвалити запит, який включає понад 60 млрд доларів на фінансування допомоги Україні.

"Конгрес має затвердити додаткове фінансування для України. Мене шокує, що ми дійшли до цього часу і республіканці відмовляються його затверджувати", - наголосив він у зверненні.

Байден зазначив, що російські окупанти продовжують чинити воєнні злочини, а український народ захищається вже майже два роки. За його словами, США мають пишатися, що допомагають Україні досягти успіху.

"Якщо Путін захопить Україну, він на ній не зупиниться. Важливо дивитись на це в довгостроковій перспективі. Він продовжить наступ, і чітко про це говорив. Він нападе на союзника НАТО, а ми як член НАТО маємо зобов’язання захищати кожен сантиметр території Альянсу, і станеться те, чого ми не прагнемо і чого зараз немає – американські війська, які битимуться з російськими військами", - додав він.

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