США виділяють Україні новий пакет військової допомоги на $175 млн

Пакет містить засоби протиповітряної оборони, додаткові боєприпаси для систем HIMARS та артилерійські боєприпаси.

США оголосили про додаткову допомогу Україні у розмірі 175 млн доларів. Про це повідомив державний секретар США Ентоні Блінкен.

Зазначається, що новий пакет містить засоби протиповітряної оборони, додаткові боєприпаси для систем HIMARS, артилерійські боєприпаси, високошвидкісні протирадіаційні ракети й протитанкові ракети.

Також, як повідомив Блінкен, пакет охоплює "боєприпаси для стрілецької зброї, підривні боєприпаси для розчищення перешкод, обладнання для захисту важливої національної інфраструктури, а також запасні частини, допоміжне обладнання, послуги, тренування і транспортування".

Раніше Джо Байден закликав Конгрес виділити гроші на допомогу Україні.

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