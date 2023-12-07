В Украине возвратят уголовную ответственность за контрабанду товаров

Законопроект Владимира Зеленского, лежавший в Раде с апреля 2021 года относительно криминализации контрабанды товаров, могут наконец-то принять как закон.

Еще с апреля 2021 г. в Верховной Раде находится на рассмотрении законопроект 5420 Владимира Зеленского о криминализации контрабанды товаров. В июле 2021 года парламент принял его в первом чтении, в декабре 2021 года была готова таблица изменений ко второму чтению, но с тех пор по неизвестным причинам законопроект дальше не двигался.

13 сентября 2023 года Комитет по вопросам правоохранительной деятельности, возглавляемый Сергеем Ионушасом, подготовил обновленную таблицу изменений для принятия во втором чтении.

Следует напомнить, что 15 ноября 2011 г. Верховная Рада декриминализировала контрабанду товаров путем принятия Закона о гуманизации ответственности за правонарушения в сфере хозяйственной деятельности № 4025-VI, которым, среди прочего, внесла изменения в статью 201 Уголовного кодекса. Так, с 2012 года перемещение через таможенную границу Украины вне таможенного контроля или с утаиванием от таможенного контроля товаров не является контрабандой и не считается преступлением.

Действующая редакция статьи 201 УК предусматривает наступление уголовной ответственности только за перемещение через таможенную границу Украины вне таможенного контроля или с утаиванием от таможенного контроля культурных ценностей, ядовитых, сильнодействующих, взрывчатых веществ, радиоактивных материалов, оружия или боеприпасов, частей огнестрельного резьбового оружия, а также специальных технических средств негласного получения информации. Незаконное перемещение других товаров, указанных в настоящей статье, кроме наркотических веществ (статья 305 УК), и лесоматериалов или пиломатериалов ценных и редких пород деревьев, необработанных лесоматериалов, а также других лесоматериалов, запрещенных к вывозу за пределы таможенной территории Украины (статья 201-1 УК), на сегодняшний день не контрабанда.

В соответствии со статьей 2 Кодекса об административных правонарушениях вопросы административной ответственности за нарушение таможенных правил регулируются Таможенным кодексом.

Однако, по мнению инициатора проекта, это не обеспечивает надлежащую превентивную функцию и не устраняет желание лиц в дальнейшем заниматься противоправной деятельностью и негативно влияет на наполнение бюджета.

Следовательно, законопроект в редакции Комитета от 13 сентября предполагал, что криминализация контрабанды вернется с 1 января 2024 года. Вносились изменения в Уголовный процессуальный кодекс о подследственности, а Уголовный кодекс дополнялся статьями 201-3 и 201-4.

Вместе с тем, 6 декабря 2023 года на внеочередном заседании Комитета было пересмотрено прошлое решение Комитета от 13 сентября с учетом письма Министерства финансов Украины и Министерства юстиции Украины.

В рассмотрении указанного вопроса принял участие заместитель Министра финансов Украины по вопросам европейской интеграции Юрий Драганчук, озвучивший позицию Министерства финансов Украины и Министерства юстиции Украины, в соответствии с которой предлагается поэтапное вступление в силу положений законопроекта о введении уголовной ответственности за: контрабанду подакцизных товаров – с 1 января 2024, контрабанду всех других товаров – с 1 июля 2024 года.

Комитет решил рекомендовать парламенту по результатам рассмотрения принять во втором чтении и в целом как Закон.

Пока окончательная версия законопроекта еще неизвестна.

Автор: Наталья Мамченко

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