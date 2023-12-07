США обвинили четырех военных рф в пытках американца

Сообщается, что американца избивали и пытали в течение 10 дней.

Министерство юстиции США предъявило обвинение четырем российским военным в пытках американца в Украине. Об этом на брифинге объявил генеральный прокурор США Меррик Гарленд.

"Обвинения включают пытки, бесчеловечное обращение и незаконное заключение гражданина США в Украину после начала полномасштабного вторжения россии в Украину в феврале 2022 года", - рассказал Гарланд.

Согласно документам, обнародованным в федеральном суде штата Вирджиния, четверо российских военных похитили американца из дома в селе Милово Харьковской области в апреле 2022 года. Они избивали и пытали его в течение 10 дней. Пострадавшего раздевали догола, связали ему руки за спиной и били кулаками, ногами и прикладами автоматов.

Это первый случай, когда правительство США применило закон, направленный на преследование тех, кто совершает военные преступления против американских граждан за границей.

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