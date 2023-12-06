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Украинские фуры из Польши переправляют по железной дороге: в СМИ публикуют видео

21:58, 6 декабря 2023
Нет пока подтверждения, что это те фуры, которые застряли на границе из-за блокады.
Украинские фуры из Польши переправляют по железной дороге: в СМИ публикуют видео
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В СМИ появилось видео с украинскими фурами, которые из Польши переправляют через железную дорогу. Однако нет подтверждения того, что это те фуры, которые застряли на границе из-за блокады польских перевозчиков.

Напомним, что правительство Польши потребует от Еврокомиссии отменить "транспортный безвиз" для Украины. 

 Украина и Польша наработали первые меры для разблокирования границы.

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