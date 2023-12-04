Правительство Польши потребует от Еврокомиссии отменить «транспортный безвиз» для Украины

Поляки потребуют возобновления системы разрешений на перевозку украинских грузовиков и украинских водителей, проезжающих Польшу.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что его страна потребует от Европейской комиссии восстановить систему разрешений для автоперевозчиков из Украины, сообщает Польское радио.

По его главе польского правительства, такое обещание он дал местным перевозчикам, которые блокируют границу с Украиной.

«Мы будем очень решительно и однозначно требовать возобновления системы разрешений на перевозку украинских грузовиков и украинских водителей, проезжающих и приезжающих в Польшу. Эта система работала до весны 2022 года и работала хорошо, затем ее сменила Еврокомиссия и сегодня перевозчики блокируют границу», – сказал Моравецкий.

Ранее сообщалось, что на границе из Польши в Украину стоят более 2,5 тысяч грузовиков.

Напомним, Украина и Польша наработали первые меры для разблокирования границы.

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