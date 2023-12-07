Заблоковані на кордоні з Польщею вантажівки повернуться в Україну залізницею, – УЗ

Тестовий поїзд вже відправлений повернути українські фури в Україну.

Українські вантажівки, що зараз заблоковані на кордоні з Польщею повернуться в Україну залізницею, – повідомив заступник директора департаменту комерційної роботи АТ «Укрзалізниця» Валерій Ткачов.

«Зараз у нас стоїть навантажений поїзд на переході з Грубешувим. У нас уже є завантажені 23 вагони контрейлерні з фурами», – сказав Ткачов.

Очікується, що найближчим часом вирішиться питання із його пропуском. Як тільки він «тестовий поїзд» успішно виконає свою задачу, Укрзалізниця запустить повернення вантажівок залізницею у масовому порядку.

Нагадаємо, вчора з’явилося відео з українськими фурами, які з Польщі переправляють через залізницю.

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