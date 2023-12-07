Заблокированные на границе с Польшей грузовики вернутся в Украину по железной дороге, – УЗ

Тестовый поезд уже отправлен вернуть украинские фуры в Украину.

Украинские грузовики, которые сейчас заблокированы на границе с Польшей вернутся в Украину по железной дороге, - сообщил заместитель директора департамента коммерческой работы АО "Укрзализныця" Валерий Ткачев.

"Сейчас у нас стоит нагруженный поезд на переходе с Грубешувом. У нас уже есть загруженные 23 вагона контрейлерные с фурами", - сказал Ткачев.

Ожидается, что в ближайшее время решится вопрос с его пропуском. Как только он "тестовый поезд" успешно выполнит свою задачу, Укрзализныця запустит возвращение грузовиков по железной дороге в массовом порядке.

Напомним, вчера появилось видео с украинскими фурами, которые из Польши переправляют через железную дорогу.

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