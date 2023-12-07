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Новые правила исчисления сроков досудебного расследования - стала известна финальная версия Комитета об отмене правок Лозового

Изменения предусматривают, что новые правила будут применяться ко всем уголовным производствам, досудебное расследование или судебное разбирательство которых не завершено до дня вступления в силу Закона об отмене правок Лозового, то есть до 1 января 2024 года.

Кабмин отменил Положение о Единой базе данных электронных адресов госорганов

Положение о Единой базе данных электронных адресов, номеров факсов (телефаксов) субъектов властных полномочий теряет силу, - Правительство.

Залог можно будет вносить на специальный счет Верховного Суда, - Кабмин одобрил изменения

Правительство дополнило Верховным Судом перечень субъектов, которым можно вносить средства на специальный счет в случае применения залога в качестве меры пресечения.

Кабмин одобрил законопроект о добропорядочном лоббировании, - общественные активисты не будут подпадать под определение лоббистов

Деятельность общественных активистов будет называться адвокацией, а не лоббированием.

Конкурсы в суды первой инстанции продолжатся, но по новым правилам, - Комитет частично поддержал предложения Посольств США и ЕС

Повторное квалифоценивание судей Комитет не поддержал, но для конкурсантов в суды новости не столь положительны.

  1. В Украине

Зеленский ввел в действие санкции против более 360 российских граждан и компаний

15:26, 7 декабря 2023
Президент ввел в действие решение СНБО по применению экономических санкций против ряда россиян и российских компаний.
Зеленский ввел в действие санкции против более 360 российских граждан и компаний
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В четверг, 7 декабря, Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны по поводу новых санкций против российских граждан и компаний. Документ обнародован на официальном сайте главы государства.

В списке более 180 физических и столько же юридических лиц.

РІШЕННЯ

Ради національної безпеки і оборони України

від 7 грудня 2023 року

Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)

Відповідно до статті 5 Закону України «Про санкції» Рада національної безпеки і оборони України вирішила:

  1. Підтримати внесені Службою безпеки України пропозиції щодо застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій).
  2. Застосувати персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) до:

1) фізичних осіб згідно з додатком 1;

2) юридичних осіб згідно з додатком 2.

  1. У зв'язку із застосуванням персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), передбачених пунктом 2 цього рішення:

позицію 381 додатка 2 до рішення Ради національної безпеки і оборони виключити;

позицію 646 додатка 2 до рішення Ради національної безпеки і оборони України від 19 жовтня 2022 року «Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», уведеного в дію Указом Президента України від 19 жовтня 2022 року № 726/2022, виключити.

  1. Кабінету Міністрів України разом зі Службою безпеки України та Національним банком України забезпечити реалізацію і моніторинг ефективності персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), передбачених пунктом 2 цього рішення.
  2. Міністерству закордонних справ України поінформувати компетентні органи Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки та інших держав про застосування санкцій і порушити перед ними питання про запровадження аналогічних обмежувальних заходів.

 

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