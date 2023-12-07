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Залог можно будет вносить на специальный счет Верховного Суда, - Кабмин одобрил изменения

15:12, 7 декабря 2023
Правительство дополнило Верховным Судом перечень субъектов, которым можно вносить средства на специальный счет в случае применения залога в качестве меры пресечения.
Залог можно будет вносить на специальный счет Верховного Суда, - Кабмин одобрил изменения
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Во время заседания Кабмина 7 декабря внесены изменения в Порядок внесения средств на специальный счет в случае применения залога в качестве меры пресечения. А именно, как сообщил представитель Правительства в парламенте Тарас Мельничук, Порядок дополнен положениями о новом субъекте – Верховном Суде.

Напомним, что по действующему Порядку, утвержденному постановлением Правительства от 11 января 2012 года №15, залог вносится в национальной денежной единице на специальный счет территориального управления ГСА, осуществляющего организационное и финансовое обеспечение деятельности суда, избравшего меру пресечения в виде залога, или апелляционного суда, Высшего антикоррупционного суда, избравшего такую меру пресечения, открытый в Казначействе в установленном законодательством порядке.

Итак, судя по уведомлению Мельничука, теперь можно будет вносить залог на счет Верховного Суда.

Также предусмотрена проверка подтверждения внесения залога на специальный счет территориального управления Государственной судебной администрации Украины или апелляционного суда, Высшего антикоррупционного суда, Верховного Суда путем электронного информационного взаимодействия между Казначейством, Государственной судебной администрацией и Минюстом по согласованию с Высшим антикоррупционным судом.

Напомним, что во время заседания 7 декабря Кабмин также одобрил законопроект о добропорядочном лоббировании, но общественные активисты не будут подпадать под определение лоббистов.

Автор: Наталья Мамченко

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