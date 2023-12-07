Великобритания обвинила российских хакеров во вмешательстве в политику и демократические процессы

Великобритания разоблачила попытку российского кибервмешательства в политику и демократические процессы страны.

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В правительстве Великобритании сообщили о вмешательстве российских хакеров, работающих на фсб, в политические процессы Соединенного Королевства. Согласно пресс-релизу, обнародованному на веб-портале британского правительства, хакеры осуществляли перехват писем и частных разговоров высокопоставленных чиновников с 2015 года.

Заместитель министра иностранных дел Лео Докерти рассказал в Палате общин, что к двум лицам из группы хакеров "Star Blizzard" были применены санкции, один из них является действующим офицером фсб. Предполагается, что эта группа подконтрольна подразделению "Центр 18" фсб рф.

Группа хакеров обвиняется в проведении многочисленных целенаправленных хакерских атак на политиков, государственных служащих, аналитические центры, журналистов, ученых и других участников общественной жизни. Хакеры осуществляли атаки, перехватывая частные электронные письма после проведения детальных исследований и создания фальшивых аккаунтов, выдававших себя за контакты потерпевших.

Представители западных стран считают, что хакеры специализируются на вмешательстве в систему данных, а другие лица распространяют взломанную информацию через различные каналы.

Ожидается, что Соединенные Штаты также объявят о мерах в отношении этой группы. Чиновники мероприятий считают, что Россия направляет свои усилия на подрыв демократических процессов в Великобритании, используя полученную хакерами информацию.

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