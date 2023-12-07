Новые возможности: страны Евросоюза договорились направить искусственный интеллект на военные цели

Согласованность откроет новые возможности для внедрения искусственного интеллекта, в частности в оборонный сектор ЕС.

Страны Евросоюза договорились о совместном регулировании искусственного интеллекта. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что регулирование будет касаться ChatGPT и подобных систем. Чиновники стран ЕС надеются на поддержку законодателей в вопросе регулирования ИИ.

Издание отмечает, что согласованность откроет новые возможности внедрения искусственного интеллекта, в частности, в оборонный сектор Евросоюза.

Переговоры продолжат с уклоном на вопрос участия ИИ в биометрическом надзоре, который стремятся запретить законодатели ЕС.

Ранее мы писали о начале новой эры ИИ в Google: появилась нейросеть Gemini, которая умнее ChatGPT-4.

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