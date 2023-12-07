Нові можливості: країни Євросоюзу домовились направити штучний інтелект на військові цілі

Узгодженість відкриє нові можливості для впровадження штучного інтелекту, зокрема, в оборонний сектор ЄС.

Країни Євросоюзу домовились про спільне регулювання штучного інтелекту. Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що регулювання стосуватиметься ChatGPT та подібних систем. Урядовці країн ЄС сподіваються на підтримку законодавців у питанні регулювання ШІ.

Видання зазначає, що узгодженість відкриє нові можливості для впровадження штучного інтелекту, зокрема, в оборонний сектор Євросоюзу.

Перемовини продовжать з ухилом на питання участі ШІ у біометричному нагляді, який законодавці ЄС прагнуть заборонити.

Раніше ми писали про початок нової ери ШІ в Google: з'явилася нейромережа Gemini, розумніша за ChatGPT-4.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.